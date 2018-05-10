Кабмин намерен утвердить перечень объектов большой приватизации госсобственности

Кабинет Министров Украины на заседании 10 мая намерен утвердить перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году, об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства.

Среди прочего Кабмин утвердит порядок продажи объектов большой приватизации госсобственности, порядок передачи (возврата) функций по управлению имуществом госпредприятий, функций по управлению пакетами акций (долями) в связи с принятием решения о приватизации или о прекращении приватизации объекта приватизации и порядок представления уполномоченными органами управления государственным органам приватизации предложений о включении объектов права госсобственности в перечень объектов, подлежащих приватизации.

На заседании планируется утвердить порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на поддержку внедрения рынка электрической энергии и правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта электроэнергетики.

Кроме того, правительство утвердит план мероприятий по внедрению Концепции реализации государственной политики в сфере теплоснабжения до 2020 года и рассмотрит некоторые вопросы использования в 2018 году средств общего фонда государственного бюджета, предусмотренных Государственному агентству автомобильных дорог.

Также правительство утвердит государственную программу сотрудничества с зарубежными украинском на период до 2020 года, план мероприятий на 2018 год по реализации Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в Украине на 2016-2020 годы и одобрит Концепцию реализации государственной политики в сфере реформирования системы государственного финансового контроля до 2020 года.

Кабмин намерен утвердить перечень административно-территориальных единиц, в которых путем наземного эфирного аналогового или цифрового вещания распространяются программы государства-агрессора и может осуществляться временное вещание с использованием радиочастотного ресурса Украины, в том числе аналоговое вещание, на основании разрешения, выданного Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

На заседании также будет утвержден финансовый план Государственной акционерной компании "Лекарства Украиниˮ и финансовый план Государственного публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Украгролизингˮ на 2018 год.

На заседании будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом. Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.