Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 10.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман пожаловался на качество 3G и назначил проверку всех операторов
Гройсман пожаловался на качество 3G и назначил проверку всех операторов
Новости: Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
Новости: Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)
Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)
Новости: Сегодня состоится второй полуфинал "Евровидения 2018"
Сегодня состоится второй полуфинал "Евровидения 2018"
X

Гройсман пожаловался на качество 3G и назначил проверку всех операторов

Владимир Гройсман
12:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман пожаловался на качество 3G интернета и поручил НКРСИ проверить операторов.

Качество мобильной связи третьего поколения в Украине премьер-министр Владимир Гройсман считает неудовлетворительным, в связи с чем поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), провести проверки.

"Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по пути. Прошу включить в протокольное поручение правительства НКРСИ провести замеры относительно работы операторов… И пусть затем не обижаются. Мы будем говорить правду", - заявил он.

По словам В.Гройсмана, качество связи в стране существенно ухудшилось.

"И если кто-то говорит, что это транзитный период с 3G к 4G – окей, согласен. Но тогда сделайте его бесплатным. Почему вы должны решать свои технические проблемы за счет потребителей?", - заявил премьер-министр.

По итогам изучения ситуации будет составлен отчет о работе мобильной связи в стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, 3G, 4G, Владимир Гройсман, Мобильный Интернет, НКРСИ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 мая 2018 года Украина и Македония пересмотрят соглашение по ЗСТ В Украине ужесточат требования к питанию в школах

Последние новости

На Закарпатье произошел оползень: есть разрушения Вблизи Варшавы жестоко избили трех украинцев Смешно до слез: милые девушки решили развлечься
Сегодня читают
01 Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
02 Супрун развенчала еще один миф
03 Слова Хацкевича после поражения в финале Кубка Украины
04 Грядет буря: киевлян в ближайшие часы ожидает гроза
05 "Шахтер" - победитель Кубка Украины
Новости сегодня
12:50 Кабмин утвердил перечень объектов большой приватизации на 2018 год
12:44 Бокс. Объявлены первые участники второго сезона WBSS
12:41 Президент Португалии ветировал закон о смене пола в официальных документах
12:34 До появления Луны у Земли было множество нестабильных спутников
12:32 Наглые девушки в метро, которым плевать на окружающих
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Нефть дорожает из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном
Нефть дорожает из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном
Новости: Жаркий май: в Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд
В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд
Новости: Супрун развенчала еще один миф
Супрун развенчала еще один миф
Новости: Миранда Керр стала мамой во второй раз
Миранда Керр стала мамой во второй раз
Добавить комментарий
0