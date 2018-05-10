Гройсман пожаловался на качество 3G и назначил проверку всех операторов

Качество мобильной связи третьего поколения в Украине премьер-министр Владимир Гройсман считает неудовлетворительным, в связи с чем поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), провести проверки.

"Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по пути. Прошу включить в протокольное поручение правительства НКРСИ провести замеры относительно работы операторов… И пусть затем не обижаются. Мы будем говорить правду", - заявил он.

По словам В.Гройсмана, качество связи в стране существенно ухудшилось.

"И если кто-то говорит, что это транзитный период с 3G к 4G – окей, согласен. Но тогда сделайте его бесплатным. Почему вы должны решать свои технические проблемы за счет потребителей?", - заявил премьер-министр.

По итогам изучения ситуации будет составлен отчет о работе мобильной связи в стране.