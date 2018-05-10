Стало известно, как изменятся цены на газ для населения с 1 июня

Министерство энергетики и угольной промышленности предложит правительству сохранить цену на газ для населения на текущем уровне, сообщил глава Минэнергоугля Игорь Насалик.

"Мы продлили действие 187-го постановления до 1 июня, до 1 июня цена не может измениться. Если с 1 июня не появится никакое постановление, то цена PSO (специальные обязательства, Public service obligation - ред.) будет такая же, как и коммерческая. Независимо от НАК "Нафтогаз", министерство энергетики подаст на рассмотрение Кабмина постановление, в котором предлагается неизменная цена на газ для населения", - сказал он журналистам после заседания Кабмина в четверг.

Как сообщалось, в конце марта Кабмин продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене до конца мая 2018 года. Ранее постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года.