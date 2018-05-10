В Украине запретили наземные парковки в исторических частях городов
Новости Бизнеса: Минрегион запретил проектировать наземные парковки в исторических и центральных частях городов.
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ ввел государственную строительную норму (ГСН), разрешающую проектировать парковки в исторических и центральных частях городов только в виде подземных паркингов, сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
"В большинстве цивилизованных стран Европы и мира … общественные и жилые застройки проектируются с удобным подземным паркингом, что нивелирует возможное преобразование центральных улиц в сплошную стоянку для автомобилей. Мы взяли это в качестве примера и при обновлении ГСН … внесли изменение, согласно которому в исторических и центральных частях городов допускается проектирование исключительно подземных автостоянок", - написал Л.Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
По его словам, новые нормы позволят разгрузить улицы от чрезмерного количество припаркованных авто, создать более комфортные условия для водителей и пешеходов.
По данным Л.Парцхаладзе, Минрегион уже утвердил данную ГСН. Документ будет обнародован в ближайшее время.