В Украине запретили наземные парковки в исторических частях городов

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ ввел государственную строительную норму (ГСН), разрешающую проектировать парковки в исторических и центральных частях городов только в виде подземных паркингов, сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"В большинстве цивилизованных стран Европы и мира … общественные и жилые застройки проектируются с удобным подземным паркингом, что нивелирует возможное преобразование центральных улиц в сплошную стоянку для автомобилей. Мы взяли это в качестве примера и при обновлении ГСН … внесли изменение, согласно которому в исторических и центральных частях городов допускается проектирование исключительно подземных автостоянок", - написал Л.Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, новые нормы позволят разгрузить улицы от чрезмерного количество припаркованных авто, создать более комфортные условия для водителей и пешеходов.

По данным Л.Парцхаладзе, Минрегион уже утвердил данную ГСН. Документ будет обнародован в ближайшее время.