Правительство утвердило концепцию возрождения авиастроения

Правительство Украины утвердило стратегию возрождения отечественного авиастроения на период до 2022 года.

Разработанный Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) соответствующий проект распоряжения Кабинета министров принят на заседании правительства в четверг по процедуре без обсуждения с поручением доработать документ с Министерством финансов в трехдневный срок.

Согласно имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" проекту документа, основные мероприятия стратегии включают: расширение возможностей для участия предприятий отрасли в проектах государственно-частного партнерства через внесение изменений в утвержденный Кабинетом министров в 1999 году перечень объектов госсобственности, которые могут передаваться в концессию; совершенствование процедуры получения предприятиями авиапрома разрешительных документов в сфере экспортного контроля; удешевление кредитов украинских банков на разработку новых образцов авиатехники; сертификация авиадвигателей украинского производства на территории ЕС; проведение в отрасли работ по импортозамещению российских комплектующих; разработка и утверждение Концепции государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2018-2022 годы, а также самой госпрограммы.

Среди основных мер стратегии также: преобразование ГП "Антонов" в холдинговую компанию "Антонов"; организация для потребностей армии и силовых структур, а также на экспорт углубленной модернизации и производства вертолетов Ми-2МСБ и Ми-8МСБ; создание и организация многоцелевого легкого вертолета взлетной массой 4-5 тонн в рамках НИОКР "Королек" МСБ-2; организация производства вертолета взлетной массой 7-8 тонн; организация производства лопастей и головных вертолетных редукторов для вертолетов семейства "Ми".

Кроме того, основные меры стратегии включают: завершение разработки и серийное производство турбореактивного авиадвигателя АИ-28; обеспечение программы импортозамещения проектов самолетов Ан-140, Ан-74 и Ан-32 и увеличение их выпуска для украинских и зарубежных заказчиков; возобновление производства шасси для самолетов Ан-140, Ан-148/158; стимулирование закупок отечественных самолетов через механизм имеющих льготные условия деятельности лизинговые компании.

Согласно пояснительной записке к документу, прогнозный объем необходимого на реализацию мероприятий стратегии финансирования составляет 23 млрд 140,28 млн грн, из них 6, 97 млрд - за счет бюджета.

По оценкам разработчиков документа, реализация мероприятий стратегии обеспечит сохранение в авиапроме не менее 60 тыс. рабочих мест и создание порядка 8 тыс. новых рабочих мест; позволит обеспечить к 2022 году объемы производства украинской авиатехники на общую сумму свыше 100 млрд грн, а также увеличить объем ее экспорта, включая страны ЕС, Индию, Китай, до 75, 3 млрд грн.