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В Минэкономики Германии будут тесно сотрудничать с Украиной

Петер Альтмайер
16:58 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Немецкий министр экономики пообещал Украине тесное экономическое сотрудничество перед посещением Киева.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер готов тесно взаимодействовать с украинскими властями ради улучшения экономической ситуации в Украине.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту накануне своего визита в Киев.

"Мы будем очень тесно сотрудничать с тем, чтобы улучшить ситуацию в Украине", - сказал Альтмайер.

Глава Минэкономики отметил, что провел в Ахене "очень хорошие переговоры с представителями украинского правительства, с Президентом Украины, с министром иностранных дел", и эти переговоры будут продолжены в Киеве.

Как сообщалось, в Ахене, где 9-10 мая проходили мероприятия в рамках награждения премией Карла Великого президента Франции Эммануэля Макрона, присутствовала украинская делегация во главе с Порошенко, в составе которой был, в том числе, и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Альтмайер намерен посетить Киев и Москву 13-14 мая. В украинской столице планируются переговоры с Премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой Минэнерго Игорем Насаликом.

Одной из основных тем станет "Северный поток–2". При этом в немецком правительстве заверяли, что намерены сделать все, чтобы Украина не утратила свою роль одного из главных транзитеров российского газа в Европу,

Тем временем в начале мая в Германии начато строительство участка спорного газопровода "Северный поток-2".

Компания Nord Stream 2, основателем и единственным акционером которой является "Газпром", намерена завершить строительство "Северного потока-2" до конца 2019 года. Этим газопроводом планируется поставлять из России в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год.

Украина, страны Балтии и Польша решительно протестуют против строительства "Северного потока-2".

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Новости Бизнеса, Ахен, Германия, Министр экономики и энергетики Германии, Петер Альтмайер, Украина.
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