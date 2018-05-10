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Госстат сообщает о замедлении инфляции в Украине

Инфляция
19:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Инфляция в Украине в апреле замедлилась до 0,8%, в годовом измерении до 13,1%.

Рост потребительских цен в Украине в апреле 2018 года составил 0,8% по сравнению с 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат) в четверг.

По данным ведомства, в годовом измерении (апрель-2018 к апрелю-2017) рост потребительских цен замедлился до 13,1% с 13,2% по итогам марта, 14% - по итогам февраля и 14,1% – по итогам января.

Базовая инфляция в апреле-2018 упала до 0,6% после скачка до 1,4% в марте, вернувшись на уровень февраля, однако в годовом измерении она осталась на уровне 9,4%.

Госстат уточняет, что с начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,4%, а базовая инфляция составила 3,3%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.

Нацбанк в конце октября прошлого года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, а в январе этого года – до 8,9%, а Кабинет министров – с 7% до 9%.

Помимо того, НБУ для сдерживания роста цен со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.

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Новости Бизнеса, Госстат, Инфляция в Украине, Потребительские цены, Украина, Цены.
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