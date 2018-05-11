Данилюк убежден, что Украина подпишет с МВФ еще одну программу

Украина заключит с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу расширенного финансирования после завершения текущей.

Об этом в интервью "Новому времени" заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Думаю, будет еще одна программа. И уже некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать ее структурировать... Когда я говорю с инвесторами, они также ожидают, что будет еще одна программа", - сказал он.

При этом, по словам министра, правительство пока не будет начинать работу над новой программой, так как еще нужно выполнить действующую, и уже потом думать об условиях следующей.

"Сейчас у нас уникальная программа как по сумме, так и по условиям. Мы получили достаточно большую сумму денег и вышли на новую стадию развития экономики. Тем не менее, в новой программе первым вопросом будет то, что не выполнено в этой программе. Так всегда делается. Поэтому давайте сфокусируемся на том, чтобы сейчас выполнить свои обязательства", - объяснил Данилюк.

Как сообщалось, Нацбанк прогнозирует выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года. При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получение Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

Текущий меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF, Украина и МВФ подписали в марте 2015 года.

Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года. Следующий транш от МВФ составит около $1,9 млрд.