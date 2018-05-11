Названы самые популярные фрукты в мире

Производство плодов и ягод в мире в 2016 году продолжило стабильный рост и превысило 717 млн тонн, сообщила ассоциация "Укрсадпром" со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Самыми популярными видами плодово-ягодной продукции остаются бананы, яблоки, виноград и апельсины. Так, в 2016 году было собрано 113 млн тонн бананов, 89 млн тонн яблок, 77 млн тонн винограда, 73 млн тонн апельсинов", - говорится в сообщении на сайте "Укрсадпром".

Кроме того, выращено 47 млн тонн манго и гуавы, 35 млн тонн плантанов (разновидность бананов), 33 млн тонн мандаринов и клементинов, 27 млн тонн груш, 26 млн тонн ананасов, 25 млн тонн персиков и нектаринов.

Как отмечается, на эти фрукты приходится более 75% мирового производства плодов и ягод.

Согласно сообщению, в начале статистического наблюдения с 1961 года общемировой валовой сбор фруктов составлял 175 млн тонн, что более чем в четыре раза меньше, чем в 2016 году Глобальное производство яблок, груш, персиков и нектаринов с начала наблюдения возросло в пять раз.

Среди ягод наибольшие объемы производства удерживает клубника, урожай которой в 2016 году превысил 9 млн тонн, что в 12 раз больше по сравнению с 1961 годом. Валовой сбор грецких орехов в мире составляет около 4 млн тонн (в семь раз больше показателя 1961 года).

Таким образом, отмечают эксперты, производство плодово-ягодной продукции в настоящее время отражает глобальный тренд роста спроса на свежие и переработанные плоды и ягоды и стимулируется постоянным ростом населения планеты и популяризацией здорового питания. А также оно включает как экзотические фрукты, так и традиционные культуры, которые выращиваются в умеренных климатических условиях Украины.

"Отечественным производителям необходимо наращивать объемы производства типичных для нашей зоны фруктов, ягод и орехов, что в перспективе будет способствовать не только полному удовлетворению внутреннего спроса, но и усилению их позиций на мировом рынке в качестве поставщиков этой продукции", - отметили в ассоциации.