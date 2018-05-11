Порошенко анонсировал прямое авиасообщение с Любляной

Президент Украины Петр Порошенко заявил о запуске прямого авиационного сообщения между Киевом и столицей Словении Любляной.

Как передает корреспондент, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Республики Словения Борутом Пахором в Киеве.

Также Порошенко заявил о беспрецедентно высокой интенсивности двусторонних контактов между Украиной и Словенией.

Президент отметил, что товарооборот между Украиной и Словенией в 2017 году вырос на 31%. "Это характеристика зоны свободной торговли, которая воплощается через конкретные двусторонние отношения. Более того, словенский бизнес - в том числе малый и средний - активно участвует в инвестициях в Украину", - добавил Порошенко.

"Мы подробно остановились на реализации договоренностей совместной декларации, которую мы с господином президентом Словении подписали в 2016 году ... Мы договорились о том, что мы запускаем прямое авиасообщение между Киевом и Любляной, что чрезвычайно важно, особенно в связи с введением безвизового режима для граждан Украины и на сегодняшний день уже прямое авиасообщение запущено и активно развивается", - отметил президент.

В свою очередь, президент Словении Пахор подчеркнул, что его страна твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Конечно важно, чтобы Украине помогал Европейской Союз. Украине будут помогать все ее союзники, чтобы вместе найти достаточно политической мудрости и политической воли, чтобы практически решить все проблемы мирным путем", - отметил он.

"Все союзники и, конечно, Словения будут поддерживать Минские договоренности, чтобы эти соглашения как можно скорее были воплощены в жизнь", - добавил президент Словении. При этом он отметил важность того, чтобы состоялось голосование по вопросу резолюции Совета безопасности ООН, которое бы обеспечило прекращение огня и направление миротворческих сил.

"Это бы помогло мировому сообществу увидеть, что такие очень тяжелые сложные вопросы можно решить мирным путем, чтобы никто больше не погиб", - добавил президент Словении.