В мае в Украине снизились цены на продукты потребительской корзины, больше всего на яйца, гречиху, картофель и лук, при этом - морковь, капуста и яблоки подорожали, что связано с сезонным фактором.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики..

"По данным Госстата, в мае 2018 года яйца, гречиха, картофель и репчатый лук стали лидерами по снижению цен в сравнении с предыдущим месяцем. Больше всего подешевели яйца, которые потеряли 10% стоимости (24,17 грн/дес. в мае против 26,65 грн/дес. в апреле)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цены также снизились: на 8% – гречневые крупы, которые в среднем по стране в мае 2018 года стоили 17,38 грн/кг; на 4,1% – лук репчатый (6,57 грн/кг); на 3,8% – картофель (7,54 грн/кг); на 2,4% – сало (68,77 грн/кг); на 2% – сахар (14,83 грн/кг); на 1,8% – куриное филе (89,95 грн/кг).

Почти неизменными в сравнении с апрелем остались цены на масло сливочное, масло растительное, хлеб и муку, макаронные изделия, свинину и говядину, молоко, сыры и свеклу.

Увеличение цен состоялось на морковь, белокачанную капусту и яблоки, что связано с сезонным фактором.