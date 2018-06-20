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Повышение пенсий: кому и на сколько добавят

С 1 июля увеличат пенсии
14:52 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: С 1 июля 2018 года вырастут пенсии почти для 1 млн украинских пенсионеров.

Для около 1 миллиона украинцев вырастут пенсионные выплаты с 1 июля 2018 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, информирует его пресс-служба в Facebook.

"С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты увеличатся примерно для 1 миллиона украинцев", - сказал Розенко, объяснив, что с 1 июля произойдет повышение выплат для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума.

Вице-премьер отметил, что следующее повышение пенсионных выплат, согласно Государственному бюджету Украины, состоится с 1 декабря.

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"Размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн", - отметил Розенко.

В то же время он отметил, если появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, в правительстве попытаются внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как это сделали в октябре прошлого года.

Как сообщалось, с 1 июля увеличится размер минимальных пенсий в связи с повышением прожиточного минимума, что предусмотрено бюджетом Украины.

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Новости Бизнеса, Павел Розенко, Пенсионеры, Пенсионный фонд, Пенсия.
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