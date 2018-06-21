Экспорт украинских агропродуктов в Японию в 2017 составил $85,8 млн

Общий экспорт украинских аграрных продуктов в Японию по результатам 2017 года составил $85,8 млн, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, табак и изделия из него были экспортированы на сумму $64,1 млн, зерновые злаки - $19 млн, молоко сгущенное - $0,9 млн, остатки и отходы пищевой промышленности - $0,5 млн, продукты переработки овощей и плодов - $0,5 млн, а также другие товары.

"Импорт японских агротоваров в Украину составил $3,4 млн. В частности: эфирные масла были импортированы на сумму $2,1 млн, различные другие пищевые товары $0,6 млн, рыба - $0,2 млн, спирт - $0,2 млн, изделия из зерна и хлебных злаков - $0,1 млн", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольги Трофимцевой, слова которой приводятся в сообщении, в целом двусторонний товарооборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и Японией по итогам прошлого года составил $89,2.

"Мы видим серьезные возможности для расширения товарной номенклатуры отечественного экспорта на рынок Японии уже в ближайшее время", - отметила она

Она также добавила, что Япония является чрезвычайно интересным рынком сбыта для украинского производителя и экспортера не только с точки зрения реализации сырья, а налаживания экспорта переработанной и готовой пищевой продукции, в том числе органических и здоровых продуктов питания.