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Стабилизация валютного рынка: НБУ вводит новшества

Валюта
12:38 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Национальный банк унифицировал значения лимитов открытой валютной позиции банков, передает НБУ.

“Правление НБУ решило уравновесить позиции банков и установить одинаковые „зеркальные“ значения лимитов как для долгой так и для короткой открытой валютной позиции банка на уровне 5%. Соответственно, лимит общей длинной открытой валютной позиции банка увеличивается с 3% до 5%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка — уменьшается с 8% до 5%”, — говорится в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что весной этого года начали процесс корректировки значений лимитов открытой валютной позиции. С 1 мая 2018 года лимит общей длинной открытой валютной позиции банка был увеличен с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка — уменьшен с 10% до 8%.

По оценкам регулятора, этот шаг не только не имел негативного влияния на состояние валютного рынка, но и способствовал его стабилизации.

После изменения лимитов на фоне увеличения объемов операций на межбанковском валютном рынке, объем продажи валюты банками с позиции вырос с 7,6 млн долларов в среднем за день в апреле до 10 млн долларов в мае.

“Соответственно, банки начали играть более активную роль в сглаживания колебаний обменного курса гривны за счет своей позиции, и это способствовало снижению месячной волатильности курса гривны”, — отметили в НБУ.

Указанные изменения вступят в силу с 1 июля 2018 года.

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Новости Бизнеса, Банки, Валюта, НБУ, Стабилизация валютного рынка.
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