Украинцы в скором времени смогут ездить поездом из Киева в Вильнюс и Ригу

Украина заинтересована в появлении железнодорожного сообщения между Киевом, Минском, Вильнюсом и Ригой. Об этом шла речь во время переговоров между премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, передает "Правительственный портал".

"Украина заинтересована в развитии двусторонних инвестпроектов в секторе оптовой торговли, транспортно-транзитной сфере, прежде всего благодаря возможностям маршрута "Викинг" и внедрению железнодорожного сообщения между Киевом, Минском, Вильнюсом и Ригой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники убеждены, что это будет способствовать развитию деловой активности и создаст более комфортные условия для туристических и частных путешествий граждан.