Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 21.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Эксперимент Кабмина: полицейским разрешили контролировать таможенников
Эксперимент Кабмина: полицейским разрешили контролировать таможенников
Новости: Послы стран G7 призывают обменять узников Кремля
Послы стран G7 призывают обменять узников Кремля
Новости: Украинка Прищепа завоевала "серебро" в забеге на 800 м во Франции
Украинка Прищепа завоевала "серебро" в забеге на 800 м во Франции
Новости: Ученые из Израиля обнаружили тысячелетний мусульманский амулет
Ученые из Израиля обнаружили тысячелетний мусульманский амулет
X

Украинцы в скором времени смогут ездить поездом из Киева в Вильнюс и Ригу

Владимир Гройсман и Линас Линкявичюс
12:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обсудили запуск железнодорожного сообщения.

Украина заинтересована в появлении железнодорожного сообщения между Киевом, Минском, Вильнюсом и Ригой. Об этом шла речь во время переговоров между премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, передает "Правительственный портал".

"Украина заинтересована в развитии двусторонних инвестпроектов в секторе оптовой торговли, транспортно-транзитной сфере, прежде всего благодаря возможностям маршрута "Викинг" и внедрению железнодорожного сообщения между Киевом, Минском, Вильнюсом и Ригой", — говорится в сообщении.

"Укрзализныця" запустила 23 дополнительных поезда на сезон отпусков

Отмечается, что собеседники убеждены, что это будет способствовать развитию деловой активности и создаст более комфортные условия для туристических и частных путешествий граждан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Вильнюс, Владимир Гройсман, Запуск железнодорожного сообщения, Киев, Линас Линкявичюс, Литва, Минск, Рига, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Размер субсидий в мае уменьшился на 60% За год цены на хлеб рекордно выросли Правительство одобрило стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

Последние новости

Старинный замок в Великобритании превратили в роскошный отель (Фото) Советы, которые помогут избавится от лишних калорий, не занимаясь спортом Ломаченко приехал поддержать Усика и взялся за швабру (Видео)
Сегодня читают
01 Российский омбудсмен поразила циничным заявлением о Сенцове
02 Порошенко сделал заявление по местным выборам в ОРДЛО
03 ЧМ-2018: расписание матчей на 21 июня
04 Гвоздик сделал прогноз на бой Усик - Гассиев
05 Донецкую область возглавит генерал СБУ
Новости сегодня
13:08 Мишель Пфайффер появится в фильме "Мстители 4"
13:05 24-летняя красотка, которая жмет от груди 115 кг (Фото)
13:04 ЧМ-2018: где смотреть матч Франция - Перу
13:03 В Николаевской области поймали шпионов российского Генштаба
12:53 Летняя мода 2018: лучшие идеи яркого маникюра для милых девушек (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве попрощались с известным украинским поэтом Драчом
В Киеве попрощались с известным украинским поэтом Драчом
Новости: В Украине могут появится еще две авиакомпании
В Украине могут появится еще две авиакомпании
Новости: Денисова: Есть основания считать, что Сенцова кормят принудительно
Денисова: Сенцова могут кормить принудительно
Новости: Instagram запустил новое приложение для длинных видео
Instagram запустил новое приложение для длинных видео
Добавить комментарий
0