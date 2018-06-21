Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 21.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко разрешил российскому омбудсмену въезд в Украину
Порошенко разрешил российскому омбудсмену въезд в Украину
Новости: Рост ВВП Украины стал неожиданностью для НБУ
Рост ВВП Украины стал неожиданностью для НБУ
Новости: Скандальный новичок УПЛ распустит команду
Скандальный новичок УПЛ распустит команду
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 23-24 июня
Афиша интересных событий в Украине на 23-24 июня
X

Рост ВВП Украины стал неожиданностью для НБУ

Деньги
20:05 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: НБУ улучшает прогноз роста экономики Украины, повышая при этом темпы инфляции.

Фактические темпы роста реального ВВП Украины в первом квартале 2018 года на уровне 3,1% в годовом выражении оказались выше ожиданий Национального банка, и регулятор опубликует обновленный прогноз в инфляционном отчете за июль. Как говорится в комментарии НБУ, основным драйвером роста экономики остается внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный. При этом, за счет сокращения объемов экспорта на 9,9% и импорта на 5,4% отрицательный вклад чистого экспорта в экономический рост снизился, что и обусловило ускорение роста реального ВВП.

"В втором квартале 2018 года Национальный банк ожидает умеренного ускорения роста экономики Украины", - отмечается в комментарии. Госстат сохранил оценку роста реального ВВП Украины в первом квартале 2018 года на уровне 3,1% в годовом выражении и 0,9% - к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора. В январе Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,4%, но при этом повысил прогноз по инфляции на конец 2018 года до 8,9%. Правительство Украины прогнозирует рост экономики в текущем году на 3% при инфляции 9%, Международный валютный фонд и Всемирный банк - рост ВВП около 3,5% при инфляции 10%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, ВВП, Инфляция, НБУ, Рост, Экономика.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Эксперимент Кабмина: полицейским разрешили контролировать таможенников В Украине вступил в силу закон об экспортной пошлине на металлолом Полторак хочет закупать у США системы ПВО Patriot

Последние новости

Аргентина 0:0 Хорватия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм) Кайли Миноуг позировала в стильном фотосете для Vogue Spain Аргентина – Хорватия: стартовые составы на матч ЧМ-2018
Сегодня читают
01 Рада одобрила закон о нацбезопасности: что изменится
02 Российский омбудсмен поразила циничным заявлением о Сенцове
03 Гвоздик сделал прогноз на бой Усик - Гассиев
04 ЧМ-2018: расписание матчей на 21 июня
05 Порошенко сделал заявление по местным выборам в ОРДЛО
Новости сегодня
21:36 Специалисты представили уникальную новинку от Apple
21:31 Паркер: Другие меня били посильнее, чем Джошуа
21:24 Президент Южной Кореи: На полуострове больше нет войны
21:22 Красивые ландшафты Ирана, от которых не отвести взгляд (Фото)
21:15 Люди, которым надоело таскать на себе лишние килограммы и они взяли и похудели (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рада приняла новый валютный закон
Рада приняла новый валютный закон
Новости: Путин созвал Совет безопасности РФ
Путин созвал Совет безопасности РФ
Новости: Нардепы проголосовали за законопроект об образовании Антикоррупционного суда
Рада поддержала законопроект о создании ВАКС
Новости: Меган Маркл беременна двойней
Меган Маркл беременна двойней
Добавить комментарий
0