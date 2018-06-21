Рост ВВП Украины стал неожиданностью для НБУ

Фактические темпы роста реального ВВП Украины в первом квартале 2018 года на уровне 3,1% в годовом выражении оказались выше ожиданий Национального банка, и регулятор опубликует обновленный прогноз в инфляционном отчете за июль. Как говорится в комментарии НБУ, основным драйвером роста экономики остается внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный. При этом, за счет сокращения объемов экспорта на 9,9% и импорта на 5,4% отрицательный вклад чистого экспорта в экономический рост снизился, что и обусловило ускорение роста реального ВВП.

"В втором квартале 2018 года Национальный банк ожидает умеренного ускорения роста экономики Украины", - отмечается в комментарии. Госстат сохранил оценку роста реального ВВП Украины в первом квартале 2018 года на уровне 3,1% в годовом выражении и 0,9% - к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора. В январе Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,4%, но при этом повысил прогноз по инфляции на конец 2018 года до 8,9%. Правительство Украины прогнозирует рост экономики в текущем году на 3% при инфляции 9%, Международный валютный фонд и Всемирный банк - рост ВВП около 3,5% при инфляции 10%.