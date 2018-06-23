Опубликованы новые правила рынка электроэнергии в Украине

Официальное издание "Урядовый курьер", спустя три месяца после принятия, опубликовало постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №307 об утверждении новых правил рынка электроэнергии.

Соответствующий документ, принятый регулятором 14 марта, содержится в пятничном номере газеты.

Новые правила рынка начнут работать с 1 июля 2019 года (за исключением глав 1.3-1.16 первого раздела документа – эта часть начнет действовать с 1 апреля 2019 года).

Как сообщалось, ранее "Урядовый курьер" опубликовал утвержденные НКРЭКУ лицензионные условия для оператора рынка электроэнергии, производителей и гарантированного покупателя электроэнергии, ведения трейдерской деятельности – все они необходимы для запуска нового рынка электроэнергии.

Перечисленные документы НКРЭКУ приняла еще 27-29 декабря 2017 года, они ожидали публикации полгода.

НКРЭКУ обвиняет "Урядовый курьер" в грубом вмешательстве в ее работу путем "ручного регулирования" обнародования решений комиссии.

Негативное влияние "Урядового курьера" на работу украинского энергорегулятора отмечает "Энергетическое сообщество". "Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" обвиняет "Урядовый курьер" в нанесении многомилионных убытков возобновляемой энергетике путем задержки публикации решений НКРЭКУ.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.