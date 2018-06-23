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Украина уверенно наращивает экспорт в Европу

Украина ЕС
13:51 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украина наращивает экспорт в ЕС: за 4 месяца доля составила более 42,9%.

Основным торговым партнером Украины в экспорте товаров остается Европейский Союз - за первые 4 месяца этого года его доля составила 42,9%.

Об этом Министерство экономического развития и торговли сообщило на своей странице в Facebook.

"По сравнению с аналогичным периодом в 2017 году нам удалось сделать качественный рывок в торговле в ЕС", - отметили в министерстве.

Экспорт Украины в Евросоюз за первые четыре месяца увеличился на 26,6% ($1,4 млрд) и составил $6,6 млрд.

В министерстве добавляют: Украине есть что предложить европейскому рынку. За последние четыре месяца в структуре украинского экспорта в ЕС появилось 366 субпозиций. Среди них: пропилен, поливинилхлорид, электрическое сигнализационное оборудования для железных дорог и трамвайных путей и даже яйца птицы без скорлупы.

Заметим, темпы роста экспорта в Евросоюз значительно выше, чем в целом по Украине. По данным Государственной службы статистики Украины, в целом экспорт товаров из Украины за январь-апрель этого года вырос на 12,8%.

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Новости Бизнеса, МЭРТ, Торговля, Украина, Экспорт в ЕС.
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