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Кава: На ремонт дорог в Украине требуется 2 трлн грн

Ремонт дорог
19:03 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Советник главы "Укравтодора" заявил, что для ремонта всех дорог в Украине нужно 2 трлн грн, которых в бюджете нет.

В Украине для ремонта всех дорог между населенными пунктами необходима сумма в размере 2 трлн гривень, заявил советник главы "Укравтодора" Александр Кава.

"Что касается дорог, где делается ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Для того, чтобы отремонтировать все дороги страны, дороги между населенными пунктами, нужно 2 трлн грн. Таких денег нет в государственном бюджете", — заявил он в эфире "112 Украина".

В рейтинге Global Competitiveness Index Украину по качеству дорог обошел даже Мозамбик, заняв 129-ю строчку место по качеству дорог, и ряд других бедных африканских стран (в частности, Зимбабве – 116-е место).

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Новости Бизнеса, Бюджет, Дороги, Ремонт, Укравтодор, Украина.
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