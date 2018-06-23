Кава: На ремонт дорог в Украине требуется 2 трлн грн

В Украине для ремонта всех дорог между населенными пунктами необходима сумма в размере 2 трлн гривень, заявил советник главы "Укравтодора" Александр Кава.

"Что касается дорог, где делается ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Для того, чтобы отремонтировать все дороги страны, дороги между населенными пунктами, нужно 2 трлн грн. Таких денег нет в государственном бюджете", — заявил он в эфире "112 Украина".

В рейтинге Global Competitiveness Index Украину по качеству дорог обошел даже Мозамбик, заняв 129-ю строчку место по качеству дорог, и ряд других бедных африканских стран (в частности, Зимбабве – 116-е место).