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"Укрзализныця" обвиняет КВСЗ в завышении цен на пассажирские вагоны

Укрзализныця
03:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: В 2017 году КВСЗ поставил "Укрзализныце" 50 пассажирских вагонов.

"Укрзализныця" считает экономически необоснованным рост стоимости пассажирских вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Полтавская обл.), отмечая, что за последние два года рост цен составил 65%, сообщается в пресс-релизе ведомства в субботу.

В частности, как отмечается в пресс-релизе, согласно подписанному договору КВСЗ с УЗ в июле 2016 года, стоимость купейного пассажирского вагона спального типа модели 61-779 составляла более 16,9 млн грн (с НДС), по договору от апреля 2017 года - более 23,3млн грн (с НДС), а в мае 2018 года ценовое предложение отечественного производителя на этот вагон в ProZorro составило 28,044 млн грн.

"Таким образом, пользуясь монопольным положением, Крюковский вагонзавод за последние два года повысил цены на вагоны на 65,4% в национальной валюте, а в долларовом эквиваленте - на 57%", - приводится в релизе констатация специалистов "Укрзализныци".

Помимо этого, отмечается в сообщении, цены на вагоны КВСЗ в период с июля 2016 по май 2018 росли вдвое быстрее, чем цены производителей промышленной продукции.

При этом пресс-служба ссылается на данные Госстата, согласно которым индекс цен на продукцию машиностроения за соответствующий период вырос всего на 29,4%, а общий индекс цен производителей - на 42,2%.

Кроме того, за этот период курс доллара вырос на 5,6%, а инфляция в стране составила 27,2%.

"Следовательно, такое существенное повышение стоимости пассажирского вагона не имеет никакого экономического обоснования", - резюмирует "Укрзализныця".

Кроме того, для иллюстрации утверждения, что цены КВСЗ выше, чем у других производителей, "Укрзализныця" сравнивает их с ценами российского Тверского вагоностроительного завода.

"Например, если в 2017 году стоимость вагона у отечественного производителя составляла более $1,070 млн, то, например, Тверской вагонзавод в 2017 году продавал свои вагоны РЖД за $825 тыс., что на 30% дешевле, чем КВСЗ. Это также свидетельствует о существенном завышении стоимости продукции КВСЗ", - утверждают в "Укрзализныце".

При этом в пресс-релизе подчеркивается, что "поддержка национального производителя и развитие украинской экономики, безусловно, приоритетная задача для такой системообразующей компании, как Укрзализныця".

"В то же время отечественный производитель не должен использовать монопольное положение ради получения сверхприбылей, он должен формировать экономически обоснованную цену на свою продукцию, иначе в проигрыше окажутся пассажиры - из-за неоправданных аппетитов КВСЗ в парк "Укрзализныци" поступит меньше вагонов", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в 2018 году "Укрзализныця" планирует приобрести 54 новых пассажирских вагона, провести капитально-восстановительный ремонт еще 150. Все эти вагоны будут оборудованы системами кондиционирования воздуха.

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Новости Бизнеса, КВСЗ, Украина, Укрзализныця, Экономика.
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