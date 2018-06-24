В Украине на 5% выросло производство колбасы

В январе-мая 2018 года Украина увеличила производство колбасы на 5,2% по сравнению с январем-маем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В частности, по данным Госстатистики, в январе-мае текущего года произведено 97 тысяч тонн колбасы. По сравнению с январем-маем 2017 года производство этого товара выросло на 5,2%.

Напомним, в январе-мае 2018 года промышленное производство в Украине выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, за первые два месяца текущего года больше всего Украина экспортировала колбасы и аналогичных изделий из мяса в Грузию и Азербайджан — на 55 тысяч долларов и 38,7 тысяч долларов соответственно.