Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: 25 июня т.н. "суд" рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха
25 июня т.н. "суд" рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха
Новости: Выборы в Турции: зафиксированы первые вмешательства в голосование
В Турции 10 иностранцев пытались вмешаться в голосование
Новости: Япония 1:1 Сенегал: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Япония 1:1 Сенегал: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: В песчаной пустыне образовалось озера
В песчаной пустыне образовалось озера
X

В Украине сократилось производство хлеба

Хлеб
18:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Украина почти на 9% уменьшила производство хлеба.

В течение пяти месяцев текущего года Украина сократила производство хлеба на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В частности, в январе-мае 2018 года в Украине произведено 393 тысяч тонн хлеба, что на 8,8% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

При этом производство сладкого печенья в Украине за этот период возросло до 73,3 тысячи тонн — на 3,9%, а вафель до 21,4 тысяч тонн — на 3,5%.

Вместе с тем, производство муки (пшеничной и пшенично-ржаной) уменьшилось до 704 тысяч тонн — на 5,3%.

Напомним, на пищевые потребности украинцам хватает пятой части собранной пшеницы, а недобора зерна в Украине не предвидится.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Госстат, Производство, Статистика, Хлеб.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

В Украине снижается объем производства металлопродукции Украина уверенно наращивает экспорт в Европу Опубликованы новые правила рынка электроэнергии в Украине

Последние новости

Лили Роуз Депп снялась топлес для обложки известного глянца Забавные шутки, которые избавят вас от плохого настроения Покушение на премьера Эфиопии: количество жертв возросло до 156
Сегодня читают
01 Бокс. Малиновский досрочно выиграл бой у Оробьйо
02 Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018
03 Шестерых фанатов сборной Мексики убили во время матча ЧМ-2018
04 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
05 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
Новости сегодня
18:37 Вот так ножки: Оля Полякова поразила своей стройной фигурой
18:30 Ярмоленко может продолжить карьеру в Англии
18:09 СМИ: Майли Сайрус сыграла свадьбу в своем доме в Малибу
18:03 Стало известно, сколько будет зарабатывать новый тренер Челси
17:59 Необычное питание парня, который путешествовал по Японии (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
Новости: Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Новости: Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Новости: Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Добавить комментарий
0