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Госстат: Украина наращивает производство шоколадных конфет

Украина нарастила производство шоколадных конфет на 2,6%.
20:19 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Украина нарастила производство шоколадных конфет на 2,6%.

В январе-мае 2018 года в Украине произведено на 2,6% больше шоколадных конфет, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В частности, по данным Госстатистики, за пять месяцев текущего года производители изготовили 20 тысяч тонн шоколадных конфет, что на 2,6% больше, чем в январе-мае 2017 года.

Производство же кондитерских изделий из сахара с содержанием какао уменьшилось на 5,4% до 25 тысяч тонн.

Вместе с тем, производство резинок, фруктового желе и фруктовой пасты в виде кондитерских изделий из сахара (кроме жевательной резинки) выросло на 9,7% до 17,8 тысяч тонн, а карамели, тоффи (ириса) и аналогичных сладостей — на 0,8% до 29,9 тысяч тонн.

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Новости Бизнеса, Госстат, Производство, Сахар, Сладости, Шоколадные конфеты.
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