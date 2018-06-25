В Украине уже намолотили почти 2 млн тонн зерна нового урожая

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, средняя урожайность зерновых составляет 30,7 ц/га.

В частности, аграрии собрали 552 тыс. тонн озимой пшеницы с площади 185 тыс. га при урожайности 29,8 ц/га; озимого ячменя - 1,1 млн тонн с 355 тыс. га при урожайности 32,0 ц/га.

Аграрии также собрали 29 тыс. тонн гороха с площади 19 тыс. га при урожайности 15,6 ц/га.

Также в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Винницкой областях началась уборка озимого рапса, которого намолочено 130 тыс. тонн с площади 75 тыс. га при урожайности 17,4 ц/га.

Как сообщалось, Минагропрод, несмотря на засуху, сохранил прогноз урожая зерновых в 2018-2019 МГ на уровне 60 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.