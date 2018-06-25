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На таможне стали чаще нарушать правила

ГФС
17:37 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГФС

Новости Бизнеса: За пять месяцев в бюджет взыскано в три раза больше штрафов.

За пять месяцев 2018 года на нарушителей на таможнях наложено в 2,7 раза больше штрафов, чем за соответствующий период прошлого года, передает ГФС.

"В течение 5 месяцев 2018 года таможнями ГФС выявлено 18,6 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 752 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил увеличилось на 69%. Начислено штрафов на сумму 9,2 млрд грн, из которых в Госбюджет взыскано 43 млн грн. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в ГФС.

Отмечается, что в почти 2,2 тыс. дел временно изъяты предметы правонарушений на сумму 266 млн грн. Больше всего изъято промышленных товаров - на 123,4 млн грн. Сумма изъятых продовольственных товаров составила 62,6 млн грн, валюты - 39,8 млн грн.

Непосредственно таможни ГФС рассмотрели 14 тыс. дел о нарушении таможенных правил, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

На рассмотрение в суд таможни передали 2,4 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму 555 млн грн. По результатам их рассмотрения судом принято решение о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на сумму 177 млн грн.

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Новости Бизнеса, ГФС, Налоговая, Таможня, Штрафы.
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