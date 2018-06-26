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Микольская обсудит с представителями Великобритании вопросы расширения экспорта

Наталия Микольская
00:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Микольская в Лондоне обсудит расширение украинского экспорта в Великобританию.

Заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Микольская в рамках рабочего визита в Лондон обсудит вопросы расширения украинского экспорта в Великобританию.

"В Лондоне запланированы встречи с представителями Министерства иностранных дел и Министерства международной торговли Великобритании в отношении перспектив и модальностей расширения доступа украинских товаров и услуг на британский рынок", – написала она на своей странице в "Фейсбук" в понедельник.

Н.Микольская напомнила, экспорт товаров в Великобританию по итогам января-апреля этого года составил $186,7 млн, что на $25,7 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. "В экспорте Украины в Великобританию появилось 204 новых товарных позиции, это дополнительные $9,4 млн экспорта товаров", – отметила торговый представитель Украины.

Позже в МЭРТ Украины уточнили, что среди новых торговых позиций: "углеводороды циклические, бензол ($4,5млн), полуфабрикаты из стали с массовой долей углерода 0,25% ($912,9 тыс.), суда грузовые и грузопассажирские ($435,7 тыс.), костюмы спортивные из синтетических и искусственных волокон ($390,5тыс.), электрическое оборудование, сигнализационное оборудования для железных дорог и трамвайных путей ($378,9тыс.), самолеты и другие летательные аппараты массой до 2тыс. кг ($378,4 тыс.)".

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Новости Бизнеса, Великобритания, Лондон, Наталия Микольская, Экспорт.
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