Агенство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
Новости Бизнеса: По мнению экспертов, в стране улучшается баланс рисков кредитоспособности, однако государственный долг все еще на высоком уровне.
В стране улучшается баланс рисков кредитоспособности, однако государственный долг все еще на высоком уровне, считают эксперты S&P
Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's повысило кредитный рейтинг Греции с уровня B до B+, сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-службу S&P.
"Мы можем рассмотреть вопрос дальнейшего повышения рейтинга при условии роста прямых иностранных инвестиций в экономику страны, а также если мы увидим прогресс в снижении неработающих активов обесцененной банковской системы", – отметили в агентстве.
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Напомним, ранее Еврогруппа решила выделить Греции последний транш на сумму 15 миллиардов евро. После этого начнется выход Афин из программы финансовой помощи.