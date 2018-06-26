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Агенство S&P повысило кредитный рейтинг Греции

Греция
05:38 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: По мнению экспертов, в стране улучшается баланс рисков кредитоспособности, однако государственный долг все еще на высоком уровне.

В стране улучшается баланс рисков кредитоспособности, однако государственный долг все еще на высоком уровне, считают эксперты S&P

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's повысило кредитный рейтинг Греции с уровня B до B+, сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-службу S&P.

"Мы можем рассмотреть вопрос дальнейшего повышения рейтинга при условии роста прямых иностранных инвестиций в экономику страны, а также если мы увидим прогресс в снижении неработающих активов обесцененной банковской системы", – отметили в агентстве.

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Напомним, ранее Еврогруппа решила выделить Греции последний транш на сумму 15 миллиардов евро. После этого начнется выход Афин из программы финансовой помощи.

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Новости Бизнеса, Греция, ЕС, Кредитный рейтинг, Рейтинговое агенство.
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