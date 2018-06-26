Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко в университете Шевченко подписал закон об Антикоррупционном суде
Порошенко в университете Шевченко подписал закон об Антикоррупционном суде
Новости: В Кремле не придали значения прошению Ягланда о помиловании Сенцова
В Кремле не придали значения прошению Ягланда о помиловании Сенцова
Новости: Гримм прокомментировал принятие Черноморца в УПЛ
Гримм прокомментировал принятие Черноморца в УПЛ
Новости: В конце июля украинцы смогут наблюдать лунное затмение
В конце июля украинцы смогут наблюдать лунное затмение
X

Украине требуется 17 млрд куб. м газа к отопительному сезону

Газовое хранилище
14:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Минэнергетики разработан график накопления отопительных материалов на осенне-зимний период 2018-19 гг, согласно которому требуется 17 млрд куб. м газа.

Запасы газа в подземных хранилищах Украины должны составить 17 миллиардов кубометров к середине октября, когда ожидается начало отопительного периода 2018-2019 годов. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун в ходе селекторного совещания в Кабмине.

"Разработан план мер устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и разработаны соответствующие графики по накоплению угля в объёме 2,6 миллиона тонн, из которых 1 миллион тонн - антрацитовая группа и 1,6 миллиона - газовая группа, накоплению 130 тысяч тонн мазута и график закачки 17 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища", - сказал А. Корзун.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Газ, Мазут, Минэнергетики, Уголь, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Украина может сэкономить 1 млрд куб. м газа на мусоре В газовых хранилищах Украины 11 млрд кубометров газа Госстат: Украина наращивает производство шоколадных конфет

Последние новости

Как теперь выглядят секс-символы 90-х годов (Фото) ФИФА представила мяч, которым сыграют на стадии плей-офф ЧМ-2018 Президент Македонии отказывается переименовывать страну
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 Герман назвала мотивы Януковича приостановить Соглашение Украина-ЕС
03 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
04 Российский боксер похвалил Ломаченко
05 Верховный Суд Украины не ликвидируют
Новости сегодня
14:24 В Афганистане погибло 11 человек в результате атаки дрона
14:19 В мексиканском городе были задержаны все полицейские
14:07 На Гавайях извергается вулкан Килауэа
14:04 "Без угроз": российского журналиста выдворили из Украины
14:02 Динамо отказалось от идеи трансфера талантливого колумбийца
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президентский гараж Украины получит два новых "Мерседеса"
Президентский гараж Украины получит два новых "Мерседеса"
Новости: Украина получит миллиардный кредит от ЕС
Украина получит миллиардный кредит от ЕС
Новости: Черноморский флот РФ получил нового командующего
Черноморский флот РФ получил нового командующего
Новости: Врачи подсказали, как понять, что организму не хватает жидкости
Врачи подсказали, как понять, что организму не хватает жидкости
Добавить комментарий
0