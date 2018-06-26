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Украине требуется 17 млрд куб. м газа к отопительному сезону
Новости Бизнеса: Минэнергетики разработан график накопления отопительных материалов на осенне-зимний период 2018-19 гг, согласно которому требуется 17 млрд куб. м газа.
Запасы газа в подземных хранилищах Украины должны составить 17 миллиардов кубометров к середине октября, когда ожидается начало отопительного периода 2018-2019 годов. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун в ходе селекторного совещания в Кабмине.
"Разработан план мер устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и разработаны соответствующие графики по накоплению угля в объёме 2,6 миллиона тонн, из которых 1 миллион тонн - антрацитовая группа и 1,6 миллиона - газовая группа, накоплению 130 тысяч тонн мазута и график закачки 17 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища", - сказал А. Корзун.
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