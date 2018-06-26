Гройсман предложил Европе новый способ поставки газа

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен считает, что вопрос строительства российского газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream-2) в обход газотранспортной системы Украины нужно вынести на обсуждение на общеевропейский уровень.

Об этом он сказал во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, который находится с рабочим визитом в Дании, сообщает во вторник Правительственный портал.

Как сообщается, Гройсман во время совместной пресс-конференции с Расмуссеном отметил, что Украина предлагает европейским потребителям надежный и защищенный способ поставок газа – в противовес российскому проекту "Северный поток-2", который является новым видом гибридного оружия.

"Это не просто газопровод. Это новый вид гибридного оружия, которое поставит в зависимость все страны - потребители. Украина предлагает защиту и надежную поставку европейским потребителям", - отметил Гройсман.

Со своей стороны Расмуссен, как сообщается, "предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива".

Как известно, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. РФ хочет построить две нити газопровода (до 55 млрд кубометров газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства "Северного потока-2". В то же время спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что этот проект ставит Украину политически в более уязвимую ситуацию и называет его сугубо политическим.

Как сообщалось, 31 января Германия разрешила проложить "Северный поток-2" на своей территории, а 27 марта разрешила строительство. Финляндия и Швеция впоследствии также разрешили строительство этого газопровода в своих экономических зонах.

5 апреля Верховная Рада Украины призвала мир не поддерживать строительство российского "Северного потока-2".

Недавно Польша призвала ЕС ускорить работу над правилами, которые усложнят строительство газопровода Nord Stream 2.