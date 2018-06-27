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Порошенко: Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%

Экспорт
13:29 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: На саммите в Брюсселе планируется согласовать с лидерами Евросоюза дальнейшие пути углубления политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС.

По состоянию на сегодняшний день доля рынка Европейского Союза для торговли Украины достигла 42%.

Об этом сообщил в Facebook президент Петр Порошенко по случаю четвертой годовщины подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"27 июня 2014 года я имел высокую честь от имени украинского народа поставить подпись под документом, который определяет будущее нашего государства на десятилетия вперед, за который люди вышли на Евромайдан и под флагом которого состоялась Революция достоинства. Наша задача - довести это дело до конца, обеспечить полноправное членство Украины в Европейском Союзе", - отметил глава государства. По его словам, из года в год фиксируется рост практически на треть экспорта украинских товаров и услуг в Европейский Союз.

"Уже по состоянию на сегодняшний день доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%. Через две недели в Брюсселе на саммите Украина - ЕС планирую согласовать с лидерами Евросоюза дальнейшие пути углубления политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС", - добавил Порошенко.

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Новости Бизнеса, ЕС, Петр Порошенко, Торговля, Экономика Украины, Экспорт.
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