В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами

Реальная заработная плата в Украине в мае 2018 года выросла на 2,9% по сравнению с апрелем-2018 и на 14,1% по сравнению с маем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в среду.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,9%, в годовом измерении – на 27,6%, составив 8725 грн, тогда как в апреле она составляла 8480 грн, марте - 8382 грн, феврале - 7828 грн, январе - 7711 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года наблюдался в Запорожской (30,7%), Днепропетровской (29,7%), Житомирской (29,4%), Закарпатской (29,0%), Черниговской (28,7%), Винницкой (28,6%), Тернопольской (28,4%), Черновицкой (28,2%), Волынской (28,1%), Ивано-Франковской и Полтавской (по 28,0%), Киевской и Сумской (по 27,6%), Львовской (26,1%) областях и г. Киеве (25,8%).

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 31,3% и 30,9% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в г. Киеве – 13286 грн, самый низкий - в Черновицкой области (6775 грн).

В мае 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 47,5%), профессиональной, научной и технической деятельности (38,4%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (30,6%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (29,2%), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйствах (27,2%), промышленности (28,8%), строительстве (26,6%), финансовой и страховой деятельности (24,8%), в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов (24,5%), информации и телекоммуникаций (21,8%), в сфере временного размещения и организации питания (20,7%);), операций с недвижимым имуществом (20,3%).

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в мае 2018 года увеличилась на 3,5% и на 1 июня 2018 года составила 2,561 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в среду.

По ее данным, в мае сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 6,5% и на 1 июня текущего года составила 1,411 млрд грн.

Как сообщает статведомство, рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Тернопольской (на 17,5%), Закарпатской (13,6%), Ивано-Франковской (11,8%), Херсонской (9,2%), Сумской (7,9%), Запорожской (7,2%), Николаевской (6,2%), Харьковской (5,6%) и Луганской (5,4%) областях.

Одновременно задолженность по зарплате в мае-2018 сократилась в Волынской (на 34,2%), Черновицкой (8,3%), Житомирской (3,6%), Полтавской (2,9%), Одесской (1,4%), Ривненской (0,8%) областях и г. Киеве (1,7%).

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в мае-2018 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в здравоохранении – на 12,1% (до 23,9 млн грн), промышленности – на 3,9% (до 2,036 млрд грн), строительстве – на 2,2% (до 82,3 млн грн), сельском хозяйстве – на7,7% (до 17,4 млн грн),

В то же время, в профессиональной, научной и технической деятельности, государственном управлении и обороне и обязательном соцстраховании удалось добиться сокращения задолженности на 0,2% (до 113,4 млн грн) и (4,7 млн грн) соответственно, в финансовой и страховой деятельности на 0,5% (до 17,0 млн грн) и в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 10,4% (до 1,4 млн грн).