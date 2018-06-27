Салливан подтвердил Гройсману позицию США касательно Северного потока-2

Соединенные Штаты поощряют Украину к проведению реформ в энергетическом секторе и подтверждают свою позицию против реализации Россией проекта "Северный поток - 2", который не будет способствовать энергобезопасности Европы.

Об этом шла речь во время встречи заместителя Дерсекретаря США Джона Салливана с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в среду в Копенгагене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Заместитель госсекретаря подчеркнул важность реформирования энергетического сектора (Украины – ред.) и подтвердил противодействие США проекта "Северный поток - 2", - отметили в Госдепартаменте США по итогам встречи.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что американская сторона "отметила важность сдерживания украинским правительством требований МВФ в контексте очередного транша пакета финансовой помощи".

Стороны также обсудили антикоррупционные реформы в Украине и гуманитарные аспекты, заметили в Госдепе.

Как сообщалось, в Копенгагене проходит международная конференция по вопросам реформ в Украине "Движитель изменений", организованная правительствами Дании и Украины".