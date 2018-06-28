Парубий хочет, чтобы США приняли участие в модернизации Украинской ГТС

Спикер украинского парламента Андрей Парубий во время визита в столицу США призвал американскую сторону оказать содействие в модернизации украинской газотранспортной системы в контексте укрепления энергетической безопасности Европы.

Об этом он рассказал в среду во время брифинга в Вашингтоне по результатам встреч с руководством США, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Когда мы говорили (в Вашингтоне – ред.) об энергетическом сотрудничестве и о недопущении "Северного потока-2", одной из тем было обсуждение украинской ГТС и ее модернизации. Я высказал мнение, что было бы важно и для Украины, и для Соединенных Штатов, если бы в проекте модернизации украинской ГТС приняли участие мощные американские энергетические компании", - отметил руководитель украинского парламента.

При этом он подчеркнул, что для украинского народа "это было бы не только вопросом энергетики, но и вопросом безопасности".

Председатель Верховной Рады Украины также сообщил, что спикер Палаты Представителей американского Конгресса Пол Райан назвал эту позицию "важной", пообещав обсудить ее с профильным министром, а также с руководством компаний, которые уже сегодня проявляют заинтересованность в совместных проектах с Украиной, а также в инвестициях в украинскую экономику.