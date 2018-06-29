Аэропорт Львова планирует запустить рейсы во Францию ​​и Португалию

Одним из первоочередных направлений, которое намерены открыть для авиаперелетов из Львова, является столица Португалии - Лиссабон.

Об этом, как передает ЦТС, рассказала гендиректор аэропорта Львов Татьяна Романовская, передает Экономическая правда.

По словам топ-менеджера, выбор данного и других маршрутов базируется на анализе движения пассажиров из Львова транзитом через европейские аэропорты.

"Мы имеем статистику, кто куда из Львова летает через транзитные аэропорты. И сейчас в списке направлений, которые необходимо иметь сегодня - это аэропорты Испании и Португалии. Вот у нас уже есть Барселона и Мадрид, но спрос значительно больше, поэтому нам надо еще уговаривать какого-то лоукостера, чтобы открыть, например, Валенсию. Ну и очень нам нужен рейс на Лиссабон", - заявила Татьяна Романовская.

"Мы активно работаем над этим направлением, и я очень надеюсь, что в следующем году мы будем иметь Португалию", - отметила она.

Также она добавила, что есть планы по расширению маршрутной сети и в направлении Франции: "Мы ведем переговоры об открытии рейсов во Францию и договариваемся о сотрудничестве с несколькими азиатскими авиакомпаниями".

Напомним, в 2017 году аэропорт Львов добился прироста пассажиропотока на 46,3% по сравнению с январем-декабрем 2016 года.