В Украине прекращается выпуск мелких монет
Новости Бизнеса: С 1 июля в Украине вводятся новые правила расчета наличными, выпуск мелких монет прекращается.
С 1 июля в Украине прекращают выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек
Об этом сообщает НБУ.
Отмечается, что теперь предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить закругления общей в чеке суммы наличных расчетов за товары и услуги.
"Округление будет применяться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными. При наличии у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца он может выдать покупателю сдачу этими номиналами", - говорится в сообщении.
Отныне будут выпускать только монеты номиналами 10 и 50 копеек.
В НБУ предполагают, что это позволит сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения на более 90 млн гривен в год.
Нинішня КРИВАВА Й ГЕНОЦИДНА ВЛАДА скоро усіх українців зробить "мільйонерами-жебраками", як це було при Кучмі ! Ці мерзенні ворюги вже не знають , як українців винищити, - "реформи" не допомагають, але стараються... НА КРОВІ ЖИРУЮТЬ ГНИДИ ! БАНДУ НА НАРИ ! ДОВІЧНО !