Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Транзит газа через Украину всего за 6 месяцев сократился на 7%
Транзит газа через Украину всего за 6 месяцев сократился на 7%
Новости: Беларусь и Украина могут создать железнодорожный хаб в ЕС
Беларусь и Украина могут создать железнодорожный хаб в ЕС
Новости: Бондаренко: Я соскучился по соревнованиям
Бондаренко: Я соскучился по соревнованиям
Новости: Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
X

Транзит газа через Украину всего за 6 месяцев сократился на 7%

Транзит газа
12:59 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Госкомпания "Укртрансгаз" сообщила о сокращении на 7% транзита природного газа через территорию Украины за период с января по июнь 2018 года.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-июне 2018 года сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 42,488 миллиарда кубометров. Об этом сообщает госкомпания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз".

В частности, за июнь транзит газа из РФ по территории Украины составил 7,6 миллиарда кубометров, что на 152 миллиона кубометров, или на 2,04%, больше, чем за июнь прошлого года.

Россия назвала вероятную дату газовых переговоров с Украиной и ЕС

Как сообщалось, в 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 миллиарда кубометров.

Транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Сокращение, Транзит природного газа, Украина, Укртрансгаз.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Рынок криптовалют: Bitcoin обновил годовой минимум Аэропорт Львова планирует запустить рейсы во Францию ​​и Португалию Нефть продолжает дорожать: Brent перевалила за $79 за баррель

Последние новости

Авиакомпания Emirates ужесточает досмотр ручной клади В курортной Кирилловке отдыхающие испугались смерча, а в Карпатах опять выпал снег Кимбал Маск и Кристиана Уайли официально сыграли свадьбу
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
03 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
04 Фотография украинской певицы порадовала поклонников артистки
05 На Киевском вокзале задержали вора
Новости сегодня
13:46 Эту 50-летнюю итальянку можно назвать самой сексуальной в мире бабушкой (Фото)
13:45 Столицу ОАЭ признали самым "умным" городом в регионе
13:43 Гвоздик: Нокдаун был полезен Ломаченко в бою с Линаресом
13:41 Еврокомиссия: Пошлины на автомобили ударят по США
13:33 Первая книга о Поттериане ушла с молотка ушла за 73 тысячи долларов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выборах в Мексике лидирует Лопес Обрадор
На выборах в Мексике лидирует Лопес Обрадор
Новости: В Энергодаре пенсионеров лишили бесплатного проезда
В Энергодаре пенсионеров лишили бесплатного проезда
Новости: Путин и Трамп будут беседовать с глазу на глаз
Путин и Трамп будут беседовать с глазу на глаз
Новости: Жена Энрике Иглесиаса выложила новые снимки малышей
Жена Энрике Иглесиаса выложила новые снимки малышей
Добавить комментарий
0