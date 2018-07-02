Транзит газа через Украину всего за 6 месяцев сократился на 7%

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-июне 2018 года сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 42,488 миллиарда кубометров. Об этом сообщает госкомпания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз".

В частности, за июнь транзит газа из РФ по территории Украины составил 7,6 миллиарда кубометров, что на 152 миллиона кубометров, или на 2,04%, больше, чем за июнь прошлого года.

Как сообщалось, в 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 миллиарда кубометров.

Транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.