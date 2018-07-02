Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В правительстве рассказали, как изменится система субсидий в Украине
В правительстве рассказали, как изменится система субсидий в Украине
Новости: Гривну назвали сильнейшей валютой на постсоветском пространстве
Гривну назвали сильнейшей валютой на постсоветском пространстве
Новости: Бразилия 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Бразилия 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
X

НБУ внес изменения в развитие рынка ОВГЗ

НБУ
16:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: НБУ разрешил первичным дилерам ОВГЗ выполнять функции брокеров для своих клиентов с сентября.

Национальный банк Украины (НБУ) с целью активизации рынка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) внес изменения в порядок первичного размещения ценных бумаг.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, в рамках изменений первичные дилеры получают возможность выступать в качестве брокера для своих клиентов, покупая ОВГЗ при первичном размещении от своего имени по поручению и за счет своих клиентов.

Помимо этого, первичным дилерам предоставляется возможность зачислять облигации на собственный счет в ценных бумагах в случае несвоевременного перечисления или неперечисления средств клиентом.

Документом также предусмотрено увеличение срока поступления средств от участников размещения до пяти с двух рабочих дней.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ "Об утверждении изменений в положение о порядке проведения операций, связанных с размещением ОВГЗ" №72 от 26 июня 2018 года.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, НБУ, ОВГЗ, Рынок ОВГЗ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Главные изменения, которые ожидают украинцев в июле В Украине прекращается выпуск мелких монет Россия оказалась крупнейшим импортером украинского мороженого

Последние новости

Бразилия – Мексика: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2018 Омбудсмен: Сенцова кормят неизвестной смесью Как город из фильма ужасов: небо в Сан-Франциско из-за пожаров стало оранжевым
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
03 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
04 Фотография украинской певицы порадовала поклонников артистки
05 Быстрее Болта: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ-2018
Новости сегодня
17:13 Шахтеры на Волыне объявили забастовку из-за долгов по зарплате
17:05 ХК Донбасс возглавил словацкий специалист
17:02 Город зеленого цвета: деревня-призрак, которая медленно поглощается природой (Фото)
16:58 DC запустит свой потоковый сервис
16:55 Медучреждения "первички" самостоятельно будут определять зарплату врачей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украину вылетел первый самолет с туристами, застрявшими в аэропорту Туниса
Из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами
Новости: Геращенко опубликовала фамилии россиян, которых хотят обменять на украинцев
Стали известны имена россиян, которых хотят обменять
Новости: Крымский "прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии
"Прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии
Новости: В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
Добавить комментарий
0