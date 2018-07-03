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"Доступные лекарства": Минздрав обновил предельные цены

Аптека
09:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Минздрав обновил предельные цены на препараты по программе "Доступные лекарства".

Министерство здравоохранения Украины обновило предельные цены на лекарственные средства, стоимость которых подлежит возмещению по программе "Доступные лекарства".

Приказ №1224 от 2 июля 2018 года об утверждении нового реестра предельных оптово-отпускных цен на препараты по данной программе обнародован на сайте ведомства.

Фармпроизводители и импортеры лекарственных средств должны в течение 10 дней (до 12 июля) подать заявки на участие своих препаратов в программе. В министерстве также подчеркнули, что реестр лекарственных средств по программе реимбурсации обновляется полностью, в соответствии с чем действующие участники программы должны повторно подать заявления для включения препаратов в реестр.

В настоящее время в реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, внесены 239 препаратов 48 производителей, 18 из них – отечественные. При этом, большинство лексредств в перечне – 143 препарата – отечественного производства. Полностью подлежат возмещению за счет госбюджета - 47. Получить препараты по программе в настоящее время можно в 7,6 тыс. аптечных учреждениях.

Как известно, реестр препаратов, стоимость которых подлежит возмещению, обновляется дважды в год – в январе и июле.

Как сообщалось, программа возмещения стоимости лекарств по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и сахарному диабету ІІ типа стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. Из госбюджета на 2018 год выделено 1 млрд грн на финансирование программы реимбурсации.

Ранее в Минздраве констатировали, что за год действия программы "Доступные лекарства" количество вызовов "скорой" в связи с сердечно-сосудистой недостаточностью, критическими состояниями при бронхиальной астме и диабету ІІ типа сократилась на 17 тыс.

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Новости Бизнеса, Доступные лекарства, Лекарства, Украина.
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