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Контрафактные пестициды пытались ввезти в Украину

СБУ
12:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: СБУ обнаружила склад контрафактной продукции под марками европейских брендов на сумму почти 18 млн. гривень без надлежащих документов.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили незаконную схему ввоза в Украину пестицидов из стран Дальнего Востока и их реализацию под видом европейских брендов.

"Оперативники спецслужбы установили, что коммерсанты заказывали продукцию в одной из стран Дальнего Востока и реализовывали в Украине под видом европейских брендов. Противоправный механизм действовал в течение 2017-2018 годов, контрафакт ввозился через морские порты", - сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ( злоупотребление властью или служебным положением), правоохранители провели следственные действия в Киевской и Винницкой областях в помещениях региональных таможен, Министерства экологии и природных ресурсов, офисных и складских помещениях коммерческих структур.

"Была изъята документация, которая подтверждает ввоз контрафактной продукции. Сотрудники СБУ обнаружили на складах примерно 150 тонн контрафактных пестицидов на сумму почти 18 млн грн, которые были ввезены в Украину без надлежащих разрешительных документов", - сказано в сообщении. Во время досудебного следствия проверяется возможная причастность чиновников к организации противоправного механизма и нанесения вреда здоровью населения и окружающей среде из-за использования ранее ввезенных пестицидов.

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Новости Бизнеса, Дальний Восток, Контрафакт, Пестициды, СБУ, Украина.
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