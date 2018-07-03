Порошенко анонсировал подписание закона

Президент Петр Порошенко заявил, что в среду, 4 июля, подпишет Закон "О валюте".

Об этом он сказал во время украинско-сербского бизнес-форума, который транслировался на странице Президента в Facebook.

"Завтра я подпишу Закон "О валюте", который был подан мною и проголосован парламентом. И это будет самая большая либерализация с 1993 года, которая вообще когда-либо была в Украине. Мы не будем иметь вообще никаких ограничений, и это очень сильно повлияет на ситуацию для инвесторов в очень короткий период времени", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня 2018 года приняла Закон "О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования, внедряющей принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

Во вторник, 3 июл,я Президент Петр Порошенко находится с официальным визитом в Республике Сербия по приглашению Президента этой страны Александара Вучича.