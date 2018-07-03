В Кабмине хотят лишать воли на 7 лет за контрабанду

Кабинет министров внес на рассмотрение парламента проект закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров".

Соответствующий проект документа зарегистрирован в Раде под №8543.

При этом народные депутаты в ходе утреннего заседания не поддержали включение законопроекта в повестку дня сессии. Такое предложение набрало всего 135 голосов.

Проектом закона предлагается внести изменения в часть первую статьи 201 Уголовного кодекса и предусмотреть уголовную ответственность за перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах.

Наказывать за такое нарушение предложено лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, а при повторном нарушении или должностным лицом – от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, а совершенном организованной группой лиц – до 15 лет с конфискацией.

Вместе с тем, указанная статья дополняется примечанием, согласно которому контрабанда товаров считается совершенной в значительных размерах, если их стоимость в 500 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в крупных размерах – если их стоимость в 2000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в особо крупных размерах – если их стоимость в 5000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Как отмечается в пояснительной записке, на сегодня предусмотрена уголовная ответственность только за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов, частей огнестрельного нарезного оружия, а также специальных технических средств негласного получения информации.

При этом, за совершение правонарушения по незаконному перемещению товаров через таможенную границу, независимо от их объемов и размера наступает только административная ответственность в соответствии с Таможенным кодексом.

Вместе с тем, как указывают авторы законопроекта, нелегальное перемещение продукции и товаров через государственную границу имеет крайне негативный экономический аспект, негативно влияет на развитие национальной экономики и создает угрозу экономической и социальной безопасности Украины.

Как сообщалось, 20 июня Кабмин поддержал план действий по усиленной борьбе с контрабандой и разрешил полицейским круглосуточно контролировать таможенников.

Премьер также пообещал разрушить "серые" схемы на таможне и жестоко наказывать нарушителей.