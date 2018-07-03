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"Минус" внешней торговли Украины вырос почти на четверть

Дефицит внешней торговли товарами вырос на 29,9%
22:50 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-мае 2018 года сведен с дефицитом на уровне 2,912 млрд долл., что на 23,3% выше дефицита за аналогичный период 2017 года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе дефицит внешней торговли товарами вырос на 29,9% - до 3,351 млрд долл. Профицит внешней торговли услугами за этот период вырос в 2 раза - до 439 млн долл.

Справка. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год. 

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Новости Бизнеса, НБУ, Платежный баланс, Торговля, Экономика.
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