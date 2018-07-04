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В Украине санкционным компаниям сняли часть ограничений

Лица под санкциями будут осуществлять обязательные платежи в бюджет
09:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: biz.nv.ua

Новости Бизнеса: НБУ разрешил лицам, к которым применена санкция "предотвращение вывода капиталов за пределы Украины", выполнять свои обязательства перед украинскими контрагентами.

Национальный банк разрешил лицам, к которым применена санкция "предотвращение вывода капиталов за пределы Украины", выполнять свои обязательства перед украинскими контрагентами, а также осуществлять обязательные платежи в бюджет, выплату заработной платы и тому подобное.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это решение, которое сегодня вступает в силу, было утверждено постановлением Правления НБУ № 73 от 3 июля 2018 года. Сообщается также, что Национальный банк привел свои требования в соответствие с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 21.06.2018 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", введенным в действие Указом Президента Украины от 21.06.2018 № 176/2018.

Регулятор отметил, что на выполнение пункта 4 настоящего решения Национальный банк продлил механизм реализации примененных СНБО санкций банками, небанковскими учреждениями, национальным оператором почтовой связи, платежными организациями. «Пунктом 4 решения СНБО от 21 июня 2018 года Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), применяемых к лицам, предусмотренных пунктом 2 этого решения», – уточнили в НБУ.

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Новости Бизнеса, Бюджет, Компании, НБУ, Санкции.
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