Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Матиос: Экс-нардепа арестовали за заказ убийства полковника МВД
Матиос: Экс-нардепа арестовали за заказ убийства полковника МВД
Новости: ВМС подогнать ближе: Гройсман пригрозил привлечь ВСУ к борьбе с контрабандой
Гройсман пригрозил привлечь ВСУ к борьбе с контрабандой
Новости: Холифилд оценил грандиозные успехи Ломаченко
Холифилд оценил грандиозные успехи Ломаченко
Новости: Археологи нашли в Африке интересный саркофаг
Археологи нашли в Африке интересный саркофаг
X

Турция планирует поставлять в Украину беспилотные авиакомплексы

Украина-Турция
14:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Из открытых источников

Новости Бизнеса: Киев и Анкара подписали меморандум о создании совместного предприятия по вопросам военно-технического сотрудничества.

Украинская и турецкая стороны по итогам заседания в Анкаре совместной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) подписали меморандум о поставках в Украину беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия.

"По результатам работы комиссии стороны подписали меморандум о поставках в Украину беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия", - сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду.

По информации СНБО, представители Турции подтвердили заинтересованность турецкой стороны в закупке самолетов Ан-178.

Участники заседания также проанализировали состояние выполнения совместных проектов в военно-технической сфере за текущий год, в частности, выполнение контракта на поставку средств связи компании "Аселсан" для нужд украинской армии.

Стороны договорились о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи и подписали соответствующее компенсационное (офсетное) соглашение.

Помимо этого, обсуждалась реализация проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной сферах. Среди прочего, стороны договорились о развитии сотрудничества в направлении беспилотных систем вооружения, о возможности создания совместного конструкторского бюро (КБ) по разработке новых образцов двигателей для бронированной техники.

С украинской стороны комиссию возглавляет заместитель министра обороны Игорь Павловский, с турецкой - заместитель руководителя подсекретариата оборонной промышленности Министерства обороны Сердар Демирель. В заседании комиссии также участвовали первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, руководитель госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, представители государственных и частных компаний в оборонной сфере Украины и Турции.

В рамках заседания состоялась встреча О.Гладковского с руководителем подсекретариата оборонной промышленности Турции Демиром Измаилом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Анкара, Беспилотники, Меморандум, Турция, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Порошенко анонсировал подписание закона Контрафактные пестициды пытались ввезти в Украину "Доступные лекарства": Минздрав обновил предельные цены

Последние новости

Известные дети, которые, точь-в-точь как их родители (Фото) Челси отказался продавать Барселоне экс-игрока Шахтера Диетолог раскрыла суть быстрого похудения
Сегодня читают
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
03 Суповая диета: простой способ быстро скинуть вес
04 Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)
05 Вертолет ВСУ пролетел над пляжем с отдыхающими: видео
Новости сегодня
14:53 В сети появился трейлер фильма "Я – ночь" (Видео)
14:46 В Германии хотят сгладить торговый конфликт ЕС и США
14:38 Весь лифт в крови: в Киеве жестоко убили пенсионерку
14:34 Удивительные и контрастные снимки Индии (Фото)
14:32 Вы будете смеяться: строительные и дизайнерские неудачи
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Новости: США празднуют 242 День независимости: фото
США празднуют 242 День независимости: фото
Новости: "Хлебное перемирие" на Донбассе: враг применил БМП и гранатометы
"Хлебное перемирие" на Донбассе: враг продолжает стрелять
Новости: В новом "Форсаже" появится сестра Декарда Шоу
В новом "Форсаже" появится сестра Декарда Шоу
Добавить комментарий
0