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Гройсман рассказал о легитимности работы налоговой милиции

Владимир Гройсман
15:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины дал четкий ответ о роли налоговой милиции в структуре борьбы с нелегальным бизнесом.

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен в правомочности налоговой милиции.

"Возможно, есть дискуссия: есть налоговая милиция или нет. Для меня такой дискуссии нет: налоговая милиция есть!" – заявил глава правительства на селекторном совещании в Государственной фискальной службе по вопросам усиления борьбы с контрабандой в Киеве во вторник.

В.Гройсман отметил, что основное задание налоговой милиции – борьба с теневыми схемами и защита легального бизнеса.

"Основное задание налоговой милиции состоит в том, чтобы прекращать незаконные коррупционные схемы. С применением всей законодательной базы, силовых подразделений, я это подчеркиваю, с полной координацией с Национальной полицией Украины", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, в ходе прохождения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (закон №1797-VIII) в конце 2016 года в Раде была допущена техническая ошибка при изменении нумерации пунктов.

"Де-юре правовой статус налоговой милиции сейчас – "вне закона". Де-факто она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность", - описала ситуацию народный депутат Татьяна Острикова (фракция "Самопомич").

В феврале 2017 года была предпринята попытка устранить существующую неопределенность относительно легитимности работы налоговой милиции до создания Службы финансовых расследований (СФР) или другого нового подобного органа, однако она провалилась.

Бывший тогда министром финансов Александр Данилюк заявил, что возобновление правового статуса налоговой милиции приведет к промедлению с созданием СФР. "Считаю, что налоговая милиция - это репрессивный орган, давящий на бизнес, который не сокращает количество финансовых преступлений. Это наследие должно остаться в прошлом", - сказал он.

В начале июня этого года Верховная Рада уволила А.Данилюка с поста министра финансов по представлению премьера, а его обязанности стала исполнять первый заместитель министра Оксана Маркарова.

"Я полностью доверяю министру финансов Оксане Маркаровой", – сказал В.Гройсман на селекторном совещании в присутствии главы Минфина.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Бизнес, Владимир Гройсман, Контрабанда, Легальный бизнес, Налоговая милиция, Украина.
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