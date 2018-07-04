Налог на выведенный капитал: Порошенко внес закон в Раду

Президент Украины Петр Порошенко направил на рассмотрение парламента законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, в случае принятия которого налогообложению будет подлежать лишь та часть прибыли, которая выводится из бизнеса.

Как передает корреспондент, это решение президент принял в ходе встречи с бизнесом в Киеве, подписав соответствующее представление.

"Законопроект не создает противоречия с нашими международными партнерами, потому что в нем содержится норма, согласно которой он вступит в силу только после определения компенсаторов потерь государственного бюджета", - сказал он.

Вніс до ВР проект Закону «Про податок на виведений капітал». Як це відбулося в Естонії, де такий закон вже діє. Приємно, що цей законопроект сьогодні під час зустрічі з бізнес-спільнотою мав величезну підтримку. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июля 2018 г.

При этом исполнительный директор Европейский Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко, присутствовавшая на встрече, не выразила однозначной поддержки законопроекта, несмотря на то, что большая часть присутствовавших представителей бизнеса однозначно поддержала решение президента.

"Мы подходим к этому вопросу взвешенно", - сказала она.

По словам Деревянко, не все предложения ЕБА к законопроекту были учтены.

Президент, в свою очередь, призвал не дискредитировать законопроект.

"Когда ЕБА будет президентом - будете решать... Если вас что-то не устраивает - подавайте альтернативный законопроект. Завалите оба", - сказал Порошенко.

На встрече присутствовали представители всех основных бизнес-ассоциаций Украины. Против законопроекта выступил один из представителей бизнеса, еще четыре воздержались, остальные же однозначно поддержали проект закона.