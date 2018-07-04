Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война
Порошенко: Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война
Новости: Газовые войны: сколько Украина уже взыскала с "Газпрома"
Газовые войны: сколько Украина уже взыскала с "Газпрома"
Новости: Цыганков принес "Динамо" победу в Австрии
Цыганков принес "Динамо" победу в Австрии
Новости: Ивана Купала 2018: что ни в коем случае нельзя делать в этот день
Ивана Купала 2018: что ни в коем случае нельзя делать в этот день
X

Газовые войны: сколько Украина уже взыскала с "Газпрома"

Газпром
20:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: С "Газпрома" в пользу Украины уже взыскали более 100 млн грн

С российского "Газпрома" в пользу Украины уже взыскали более 100 млн грн, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы уже взыскали более 100 млн грн с "Газпрома" в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн грн", - сообщил министр на своей странице в миклоблоге Твиттер в среду.

 

Ранее в этот день сообщалось, что согласно пояснительной записке к проекту решения Кабинета министров, на сегодня сумма взысканных с "Газпрома" средств на территории Украины составляет 72,798 млн грн в основном за счет акций и дивидендов ЧАО "Газтранзит".

Минюстиции Украины намерено привлечь юридического советника для признания и исполнения решения украинского суда в иностранных юрисдикциях об уплате российским "Газпромом" 172 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции по решению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Юрсоветник осуществит анализ возможности признания и обращения к исполнению решения украинского суда в Нидерландах и Великобритании.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Позже сумма штрафа возросла уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату. Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

Уже начался арест активов, принадлежащих "Газпрому" в Украине. В их перечень попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также акции "Института ЮжНИИГипрогаз " и "Газтранзита".

"Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Газпром, РФ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

В Украине санкционным компаниям сняли часть ограничений Рева: За границей работает более 3 миллиона украинцев "Минус" внешней торговли Украины вырос почти на четверть

Последние новости

Начальница управления Минюста "погорела" на взятке Гассиев: Усик - мой самый серьезный соперник Суд вновь арестовал акции двух крупнейших газовых проектов "Газпрома"
Сегодня читают
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
03 Суповая диета: простой способ быстро скинуть вес
04 Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
05 Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)
Новости сегодня
21:17 Наталья Могилевская поделилась пляжным снимком с отдыха в Одессе (Видео)
21:12 Современные дом-сарай с крутым дизайном внутри (Фото)
20:44 Смех да и только: забавные случаи, которые подарят вам много позитива
20:32 ЦИК Турции огласил окончательные результаты выборов
20:27 Грудастая балерина: Надежда Мейхер-Грановская показала, как занимается балетом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Новости: Разрешено все, что прямо не запрещено: Порошенко подписал закон о валюте
Порошенко подписал закон о валюте
Новости: Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone
Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone
Новости: Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Добавить комментарий
0