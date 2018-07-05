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Цены на нефть рухнули после призыва Трампа к ОПЕК

Добыча нефти
09:04 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: После того, как Трамп потребовал ОПЕК снизить цены на сырье, цены на нефть незначительно упали.

Сразу после того, как президент США Дональд Трамп выразил возмущение в связи с продолжающимся подъемом цен на нефть, обвинив в этом "монополию ОПЕК", в ночь на четверг было зафиксировано незначительное падение стоимости нефти известных брендов.

Об этом пишет в четверг американское информагентство Reuters.

"Цены на нефть упали в четверг после того, как президент США Дональд Трамп разместил сообщение в твиттере с призывом к ОПЕК снизить цены на сырье", - отмечается в сообщении.

В частности, фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 уменьшились в цене до $77,88 за баррель, снизившись на 36 центов, или 0,5%. Цены на продукт CLc1 компании WTI снизились на 36 центов, до уровня $73,79 за баррель.

Вечером в среду президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился на членов организации ОПЕК, обвинив их в недостаточных усилиях по уменьшению цены на бензин, которая напрямую зависит от стоимости нефти.

 

Трамп призвал ОПЕК снизить цены на топливо
Трамп призвал ОПЕК снизить цены на топливоЧитать полностью

"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, а они прилагают мало усилий, чтобы помочь (снизить их – ред.). Как что-то случается, они (ОПЕК – ред.) поднимают цены, в то время как Соединенные Штаты защищают многих их членов за очень невысокую плату. Это должна быть улица с двусторонним движением. Нужно снизить цены прямо сейчас!"- подчеркнул глава Белого дома.

Организация ОПЕК вместе с группой стран, которые не являются ее членами (во главе с Россией) начали сокращать добычу нефти в 2017 году для того, чтобы поднять спрос и, соответственно, цены на нее. Кроме того, в определенной степени росту поспособствовало заявление администрации США о возобновлении санкций против Ирана, что также повлияет на отрасль добычи нефти.

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Новости Бизнеса, Добыча нефти, Дональд Трамп, Нефть, ОПЕК, Цены на нефть.
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