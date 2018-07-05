Цены на нефть рухнули после призыва Трампа к ОПЕК

Сразу после того, как президент США Дональд Трамп выразил возмущение в связи с продолжающимся подъемом цен на нефть, обвинив в этом "монополию ОПЕК", в ночь на четверг было зафиксировано незначительное падение стоимости нефти известных брендов.

Об этом пишет в четверг американское информагентство Reuters.

"Цены на нефть упали в четверг после того, как президент США Дональд Трамп разместил сообщение в твиттере с призывом к ОПЕК снизить цены на сырье", - отмечается в сообщении.

В частности, фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 уменьшились в цене до $77,88 за баррель, снизившись на 36 центов, или 0,5%. Цены на продукт CLc1 компании WTI снизились на 36 центов, до уровня $73,79 за баррель.

Вечером в среду президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился на членов организации ОПЕК, обвинив их в недостаточных усилиях по уменьшению цены на бензин, которая напрямую зависит от стоимости нефти.

"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, а они прилагают мало усилий, чтобы помочь (снизить их – ред.). Как что-то случается, они (ОПЕК – ред.) поднимают цены, в то время как Соединенные Штаты защищают многих их членов за очень невысокую плату. Это должна быть улица с двусторонним движением. Нужно снизить цены прямо сейчас!"- подчеркнул глава Белого дома.

Организация ОПЕК вместе с группой стран, которые не являются ее членами (во главе с Россией) начали сокращать добычу нефти в 2017 году для того, чтобы поднять спрос и, соответственно, цены на нее. Кроме того, в определенной степени росту поспособствовало заявление администрации США о возобновлении санкций против Ирана, что также повлияет на отрасль добычи нефти.