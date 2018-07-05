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Стала известна дата трехсторонних газовых переговоров

ГТС
20:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Переговоры ЕС, Украины и России по газу пройдут 17 июля, на которых будут обсуждать методику работы по решению газовых вопросов.

Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что рад проведению 17 июля трехсторонних переговоров с украинскими и российскими партнерами.

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского союза. Необходимость долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого", - говорится в заявлении зампреда ЕК, опубликованном в четверг на сайте Европейской комиссии.

М.Шефчович отметил, что украинские и российские партнеры будут представлены на переговорах как от соответствующих правительств, так и от коммерческих организаций.

"Наша цель - согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также методику нашей работы", - сообщил зампред Еврокомиссии.

Он подчеркнул важность фактора времени для этих переговоров.

"Переговоры, которые нас ожидают, сложны, и поэтому требуют полного внимания и конструктивного участия. Как было доказано в прошлом, трехсторонний процесс является наиболее эффективной платформой для поиска удовлетворительного решения газовых вопросов, важных для заинтересованных сторон, и транзита газа через Украину после 2019 года", - отметил М.Шефчович.

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Новости Бизнеса, "Газовые войны", ЕК, Марош Шефчович, Россия, Украина.
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