Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 06.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Муженко и Полтораку поручено срочно разобраться в трагедии на полигоне
Муженко и Полтораку поручено срочно разобраться в трагедии на полигоне
Новости: ВС ВСУ получили модернизированный самолет-лабораторию Ан-26
ВС ВСУ получили модернизированный самолет-лабораторию Ан-26
Новости: Виталий Кличко выйдет на ринг против Леннокса Льюиса
Виталий Кличко выйдет на ринг против Леннокса Льюиса
Новости: Ивана Купала 2018: ритуалы и обряды праздника
Ивана Купала 2018: ритуалы и обряды праздника
X

В правительстве говорят о проблемах добычи угля в Украине

Шахта
15:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Из-за высокой себестоимости добычи угля дотации госшахтам составляют 3 млрд грн в год.

Себестоимость угля, добываемого украинскими государственными шахтами, остается существенно выше его цены продажи, что требует от государства ежегодно 3 млрд грн дотаций, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Нам нужна абсолютно новая политика в угольной отрасли. И такое задание перед министерством стоит. Я считаю, что за это несет персональную ответственность министр (энергетики и угольной промышленности) Игорь Насалик", – сказал премьер на часе правительства в Верховной Раде в пятницу.

По его словам, в текущем году для выплаты зарплат шахтерам и погашения долгов по ним из бюджета необходимо дополнительно выделить еще 1,5 млрд грн.

И.Насалик сообщил, что в ближайшие дни на погашение долгов будет направлено 324 млн грн, а полностью эту проблему планируется решить до конца года путем принятия соответствующего закона в парламенте.

Глава Минэнергоугля также пожаловался, что в пятницу рано утром к нему пришла делегация с "подвыпившими" шахтерами во главе с руководителем Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаилом Волынцом. По словам министра, он вызвал для тестов соответствующие службы, сам прошел такой тест, тогда как шахтеры отказались это сделать.

В ходе часа правительства депутат Сергей Сажко заявил, что в настоящее время накоплены долги по зарплате перед шахтерами за три месяца, и в следующий вторник ожидается очередная их акция протеста в Киеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Добыча угля, Игорь Насалик, Уголь.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Цены на нефть рухнули после призыва Трампа к ОПЕК Газовые войны: сколько Украина уже взыскала с "Газпрома" Луценко: На таможне нечего делать ни СБУшникам, ни полицейским, ни прокурорам

Последние новости

Разведка Британии готовится к атаке со стороны РФ после завершения ЧМ В Киеве полиция задержала подозреваемого в убийстве полицейского Уругвай – Франция: когда и где смотреть матч ЧМ-2018
Сегодня читают
01 Трамп раскритиковал Германию за закупку топлива у России
02 В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге в Крыму
03 В Украине на Ивана Купала пройдут дожди с грозами
04 На орбите Земли обнаружили неизвестный объект
05 Суперкомпьютер назвал победителя чемпионата мира-2018
Новости сегодня
15:34 ЧМ-2018: Блохин сделал свой прогноз на матч Уругвай - Франция
15:32 Косметологи рассказали, чем полезна и вредна натуральная косметика
15:28 Илон Маск предложил Таиланду план по спасению застрявших в пещере футболистов
15:28 Смешные демотиваторы для ценителей отличного юмора
15:24 Волшебный дворец, который построил почтальон (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине обнаружили самую большую семью из 346 человек
В Украине обнаружили самую большую семью из 346 человек
Новости: В МОЗ обновили календарь первых прививок для младенцев
В МОЗ обновили календарь первых прививок для младенцев
Новости: Увеличилось количество жертв от трагедии в Ровненской области
Увеличилось количество жертв от трагедии в Ровненской области
Новости: Трудный рабочий день: Криса Брауна после концерта увезли в полицию
Трудный рабочий день: Криса Брауна после концерта увезли в полицию
Добавить комментарий
0